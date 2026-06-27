بن طالب: “فضيحة خيخون؟ لم يكن أي منا مولودًا”

أكد الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، أن الجيل الحالي لـ”الخضر” يدرك تماما قيمة المباراة المرتقبة أمام النمسا، لكنه لن يجعل من ذكريات مونديال 1982 هاجسا يؤثر على تركيزه.

وتعرض جيل 82، بمناسبة كأس العالم التي نظمت باسبانيا، لمؤامرة دنيئة كانت النمسا طرفا فيها، بعدما تعمدت الخسارة بهدف يتيم أمام ألمانيا الغربية آنذاك. ليتأهل المنتخبان إلى الدور الثاني. على حساب “الخضر” بفارق الأهداف.

وتحدث بن طالب، على هامش آخر حصة قبل مواجهة النمسا، عن المباراة الشهيرة التي جمعت ألمانيا الغربية والنمسا في مونديال 1982، والتي سميت بفضيحة “خيخون” ودفعت “الفيفا” لتوحيد توقيت لقاءات الجولة الـ 3 في كل مجموعة.

وقال لاعب نادي ليل الفرنسي: “في عام 1982 ! لم يكن أي واحد من التشكيلة الحالية مولودا.. الأمر معقد، لكننا نعرف تاريخ بلدنا ونعلم أهمية الحدث”.

وأضاف بن طالب: “نفكر في الأمر نسبيا، لكن يجب أن نبقى مركزين على هدفنا. لأن الأهم بالنسبة لنا هو تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق التأهل”.

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