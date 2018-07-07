“بن طالب” في “سور الصين العظيم”

قام الدولي الجزائري، نبيل بن طالب وزملاؤه في نادي “شالك 04” الألماني بزيارة سياحية لـ”سور الصين العظيم”، صبيحة اليوم السبت.

ويتربص متوسط الميدان الصاعد رفقة فريقه حاليا في الصين، حيث واجهوا “ساوثامتون” الإنجليزي وديا، في لقاء إنتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويستعد صاحب القدم اليُسرى للموسم الجديد من “البوندسليغا” جديا، مما يؤكد بأنه مُستمر مع “الأزرق الملكي”، رغم عرض “ميلان” الإيطالي.

ورُشح اللاعب السابق لـ”توتنهام” لتغيير الأجواء، بعد المشاكل التي عاشها مع مُدربه “دومينيكو تيديسكو”، ولكن الأمور عادت لنصابها بصفة سريعة.