بن طالب: “كنا نستحق الخروج بنتيجة أفصل أمام ليون”

أبدى الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بأن فريقه أنجي، لم يستحق الهزيمة التي مني بها في مواجهة ليون، بالنظر لآدائهم.

وصرح بن طالب، في هذا الخصوص، للصحافة الفرنسية: “إنه أمر مؤسف، كنا نستحق الخروج بنتجية أفضل”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “في الشوط الأول هدف ليون، جاء عكس مجريات اللقاء، وسعيا للعودة في الشوط الثاني”.

يذكر ان نبيل بن طالب، انهزم أمس السبت، رفقة ناديه أنجي، بثلاثية مقابل هدف واحد، خلال استضافتهم نادي ليون في الليغ1.