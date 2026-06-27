بن طالب: “لا وقت للحسابات.. سنقدم كل شيء لتحقيق هدفنا”

شدّد متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، على ضرورة التركيز بالكامل، على تحقيق الفوز أمام النمسا، وعدم الدخول في متاهة حسابات التأهل إلى الدور 32 من كأس العالم.

ويلتقي “الخضر” فجر غدٍ الأحد، بمنتخب النمسا، لحساب الجولة الـ 3 والأخيرة من المجموعة الـ 10. لمونديال 2026، حيث يكفيهم الفوز للتأهل في الصدارة. بينما يسمح لهم التعادل بالتأهل كواحد من أفضل ثوالث المجموعات الـ 12.

وفي تصريحات على هامش آخر حصة تدريبية قبل اللقاء الحاسم، قال بن طالب: “نعرف أهمية الموعد، نعلم ما ينتظرنا وسنقدم 100% من أجل تحقيق هدفنا”.

وواصل لاعب ليل الفرنسي: “نحن مصممون.. نعلم ما ينتظرنا للتأهل، سنكون في مواجهة فريق جيد، يجب أن نقدم أفضل مستوى وأن نبقى هادئين ومركزين”.

أما حول التأهل في الوصافة أو كأفضل أحد الثوالث، رد لاعب “الخضر”: “لا نملك الوقت للتفكير في الوصافة أو المركز الثالث.. لا يجب أن ندخل في الحسابات لسنا “عالمي رياضيات”.. نحن الفاعلون فوق أرضية الميدان، وعلينا القيام بما يلزم لتحقيق هدفنا.”

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