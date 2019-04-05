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“بن طالب” لا يريد دفن نفسه في “تركيا”!

الرياضة
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“بن طالب” لا يريد دفن نفسه في “تركيا”!
بقلم إسماعيل عشاش

يبدو بأن الدولي الجزائري، “نبيل بن طالب” غير مُهتم بالإنتقال للدوري التركي، رغم الإهتمام الذي تحصل عليه من العملاق “بشيكتاش”.

ووفقا لآخر التقارير القادمة من ألمانيا، فإن متوسط الميدان يرى بأن الإنتقال لبلاد الأناضول، سيُمثل ضربة موجعة لمشواره الإحترافي مُستقبلا.

ويأتي موقف خريج مدرسة “توتنهام” منطقيا، خاصة عندما نُشاهد المُعاناة التي يعيشها مُواطنه، إسلام سليماني وياسين بن زية بـ”السوبر ليغ”.

وتُشير كل المعطيات لتفضيل اليساري الوجهة الإنجليزية، في حالة ما قرر “شالك 04” بيع عقده عند إفتتاح سوق التحويلات الصيفي.


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