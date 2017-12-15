بن طالب :”لدي موعد حاسم مع الطبيب وسأتواجد في إسبانيا”

أعلن الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بأنه يملك حظوظا للتخلص من الإصابة والعودة للمُنافسة الرسمية بداية من شهر جانفي 2018.

وصرح متوسط الميدان لجريدة “بيلد” الألمانية :”لدي موعد حاسم مع الطبيب ومن المُفترض أنّ أتمرن قريبا وكل الأمور على مايرام”.

وأضاف :”على كل حال سأتواجد مع التشكيلة عندما تُسافر لإسبانيا، لخوض التربص الشتوي استعدادا لمرحلة الإياب والأمور ستتضح أكثر هناك”.

يُذكر بأن نجم المنتخب الوطني لم يلعب منذ الـ 28 أكتوبر المُنصرم أمام “فولفسبورغ”، بسبب التهاب حاد على مُستوى العانة.