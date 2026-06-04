بن طالب: “لعب كأس العالم لا يحتاج لتحفيز وأسعى لمساعدة الشبان بخبرتي”

أوضح نبيل بن طالب، بأن المشاركة في كأس العالم، هو في حد ذاته أمر محفز لكل اللاعبين، مبرزا في ذات الوقت دوره في مساعدة زملائه الشبان بخبرته.

وقال بن طالب، في هذا الخصوص: “لعب منافسة كأس العالم، لا يحتاج إلا تحفيز، كون هذه البطولة في حد ذاته محفزة لأي لاعب”.

كما أضاف: “لدينا تعداد يضم عدة لاعبين شبان، وأعمل على مساعدتهم فوق الميدان من خلال خبرتي، مثل ما يفعله أيضا ماندي، ومحرز”.

وتابع نبيل بن طالب: “صحيح أنا تعدادنا الحالي يضم القليل من اللاعبين م الذين سبق لهم لعب كأس العالم، الأغلبية شبان، وعلينا إبراز خبرتنا في كل المباريات”.