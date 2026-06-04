بن طالب: “مباراتنا هولندا كانت مهمة بالنسبة لنا وأظهرنا أمور ايجابية”

أبرز لاعب المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، أهمية المباراةو التحضيرية التي خضاها الخضر، ضد منتخب هولندا، مثمن آدائهم في هذه المواجهة.

وصرح بن طالب، عقب فوزهم في المباراة التحضيرية ضد هولندا بنتيجة (1-0): “مباراتنا ضد هولندا كانت جد مهمة بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “نحن بصدد التحضير لكأس العالم، وندرك بأننا سنواجه منتخب قوي اسمه الأرجنتين، لذا كنا بحاجة لمواجهة منتخب بهذا الحجم، لتقييم مستوانا”.

وتابع نبيل بن طالب، بخصوص مردود المنتخب الوطني: “أضن أننا أظهرنا عدة أمور ايجابية في مواجهة هولندا”.