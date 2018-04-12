بن طالب: “متحمس جدا لمباراة الداربي”

كشف الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، تحمسه الشديد للمشاركة في الداربي الذي سيجمع فريقه شالك الألماني هذا الأحد، بنادي بوريسيا دورتموند.

ونقل موقع “فوسبالك” الألماني، تصريحات بن طالب بخصوص هذا الداربي، أين قال: “أنا جد متحمس لهذه المباراة، وأتمنى انطلاقها على الفور”.

وأضاف: “صحيح أن ضغطا كبيرا يسبق هذه المواجهة، بالنظر لطابعها الخاص، لكن شخصيا أحب ذلك، ويجب علينا الفوز بالمباراة”.

وكان نبيل بن طالب قد غاب عن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، والتي انتهت بالتعادل 4-4، بعد أن كان نادي شالك منهزما بنتيجة 4-0، في سيناريو مجنون.

يذكر أنّ نادي شالك، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بوريسيا دورتموند.