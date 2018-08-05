بن طالب: ” متشوق لخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا”

أعرب اللاعب الجزائري لفريق شالك 04 الألماني عنت سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى منافسة رابطة أبطال أوروبا في الموسم الكروي المقبل.

وأجرى متوسط ميدان المنتخب الوطني حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي الألماني كشف فيه عن أهداف فريقه في الموسم الكروي الجديد قائلا:

“بمجرد اننا سنتمكن من المشاركة في منافسة رابطة الأبطال فهذا يعتبر إنتجاز رائع بالنظر إلى المجهود الكبير الذي قمنا به في الموسم الماضي”.

وأضاف: “هدفنا في الموسم المقبل هو الظهور بأحسن صورة على مستوى الجبهات الثلاثة، وأنا متشوق جدا لسهرات رابطة الأبطال الاوروبية “.