بن طالب متفائل بتأهل “الخضر” أمام الكونغو

أعرب الدولي الجزائري، ومتوسط نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، عن تفاؤله بتأهل “الخضر” إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويغيب بن طالب، عن الـ”كان” لخيارات فنية، إلا أن ذلك، لم يمنعه من إعلان دعمه المطلق لزملاءه، المقبلين هذا الثلاثاء، على خوض ثمن النهائي أمام الكونغو.

ونشر نادي ليل الفرنسي، “فيديو” مقتضب على منصة “إكس” لتهاني لاعبيه الخاصة بالسنة الجديدة. يتقدمهم بن طالب. الذي لم ينس المنتخب رغم إصابته بالحسرة بسبب إبعاده من المحفل القاري.

وقال الدولي الجزائري: “سنة جديدة سعيدة.. “وان تو توري فيفا لالجيري”، سنهزم الكونغو”.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الكونغولي، هذا الثلاثاء، على أرضية ملعب “مولاي الحسن”، وذلك، بداية من الساعة 17:00.