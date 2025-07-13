بن طالب محل إشادة ليل بعد أدائه المبهر في ودية أميان

أبدت إدارة ليل الفرنسي ثقتها الكبيرة في الدولي الجزائري نبيل بن طالب بعد تقديمه أداء كبير في المباراة الودية ضد أميان ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة ليل الفرنسي صورة نبيل بن طالب عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك، اليوم الأحد، و كتبت :” بن طالب يُمهّد الطريق لموسم مميز ” كما أضافت ” ثنائية جميلة في اللقاء الودي الثاني أمام أميان”.

وشارك متوسط ميدان الخضر، أساسياً ضِمن تشكيلة ناديه ليل، في المباراة التحضيرية، التي انتهت لصالح ليل بخماسية نظيفة.

وتمكن متوسط ميدان الخضر، من تسجيل ثنائية رائعة خلال هذه المباراة، حيث جاء هدفه الأول في الدقيقة الـ25، قبل أن يهُز الشباك مجددا في الدقيقة الـ55، عن طريق مخالفة مباشرة.

ويسعى بن طالب، استغلال فترة التحضيرات الصيفية الجارية، لكسب ثقة مدربه، من أجل ضمان تواجده في التشكيلة الأساسية لناديه ليل في الموسم الكروي الجديد.