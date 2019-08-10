بن طالب محل إهتمام فيردر بريمن

الرياضة
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بن طالب محل إهتمام فيردر بريمن
بقلم كريم.تيغرمت

دخل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني، دائرة اهتمامات نادي فيردر بريمن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع ” سكاي سبور نيوز”، أنّ إدارة بريمن، تستعد لتقديم أول عروضها خلال الساعات المقبلة، للظفر بخدمات بن طالب.

ولا تعارض إدارة نادي شالك، في بيع عقد لاعبها الجزائري، لعدم بروزه مع الفريق الموسم المنصرم، شرط حصولها على عرض محترم.

يذكر أن المدير الرياضي لنادي شالك، شنايدر، أعلن في وقت سابق، أن نبيل بن طالب (24 عاما)، يتواجد في فترة إعادة التأهيل، ويبحث عن تحديات جديدة”.


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