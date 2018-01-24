بن طالب محل انتقاد الصحافة الألمانية

انتقدت الصحافة الألمانية بشدة، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بسبب تراجع مردوده ضمن فريقه شالك الألماني، هذا الموسم.

وعاد الموقع الألماني الشهير “كيكر”، لإحصائيات بن طالب لهذا الموسم، معتبرا إياها مخيبة للآمال بالنسبة للاعب كلف خزينة شالك أموالا كثيرة.

وعنون موقع “كيكر”، تقريره بـ “بن طالب.. الكثير من المال مقابل آداء ضعيف”، بعدما قارن مردوده بين الموسم الماضي والجاري.

وسجل بن طالب بداية موسم متعثرة، ليغيب بعدها لفترة طويلة بسبب الإصابة، حيث لعب هذا الموسم 6 مباريات، مقابل 32 مشاركة الموسم الماضي.

من جهة أخرى ركز الموقع، عن غياب الروح المعهودة في اللاعب، وهو ما أكده المدير الرياضي لشالك، كريستيان هايدل.

حيث نقل “كيكر”، تصريح كريستيان هايدل، الذي كشف أن بن طالب، لم يعد يقاتل في التدريبات للفوز بمكانته في الفريق.