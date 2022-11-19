بن طالب مرشح بقوة للانتقال لهذا النادي في الميركاتو الشتوي

كشفت صبيحة اليوم السبت، تقارير إعلامية أوروبية، عن تغيير محتمل لوجهة اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وحسب ما ورد في موقع “فووت ميركاتو”، أن لاعب الخضر بن طالب، سيُغير وجهته بداية من جانفي المقبل، بعد تواجده محل اهتمام العديد من الأندية الفرنسية.

وأوضح ذات المصدر، أن أبرز هذه الأندية المهتمة بالتعاقد مع بن طالب هي ليل وران ولوام، وفريقه أنجي يشترط مبلغ حوالي 7 مليون أورو للتخلي عن خدماته.

كما كشف الموقع الفرنسي، عن وجود اهتمام ناديان إيطاليان يشاركان بدوري الأبطال ببن طالب، بالإضافة لنادي إنجليزي دون الكشف عن هويتهم.