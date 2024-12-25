بن طالب مرشح لجائزة مرموقة في ناديه ليل

رشح نادي ليل الفرنسي، متوسط ميدانه الدولي الجزائر نبيل بن طالب، لجائزة أفضل لاعب خط وسط في النادي لهذه السنة.

ورشح نادي ليل، اليوم الأربعاء، لاعب الخضر رفقة ثلاثة من زملائه وهم: بنجامين أندري، أيوب بوعدي، وأنخل غوميز.

وتم تخصيص رابط إلكتروني للجماهير يتيح لهم التصويت على أفضل لاعب خط وسط في النادي لهذه السنة. وستبدأ هذه العملية بداية من اليوم الأربعاء إلى غاية الثلاثاء المقبل.

للتذكير، خاض متوسط الميدان نبيل بن طالب 34 مباراة مع ليل هذه السنة في كل المنافسات، منها 26 مباراة في الدوري الفرنسي “الليغ 1” ومباراة واحدة في منافسة كأس فرنسا، و7 مواجهات في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.

بمجموع 2500 دقيقة لعب، قدم فيها لاعب الخضر ثلاث تمريرات حاسمة. قبل أن يتعرض لأزمة قلبية حادة خلال فترة التحضيرات الصيفية، حرمته من ممارسة كرة القدم هذا الموسم.

كما سبق أن كشف موقع أر أم سي سبورت الفرنسي، أن لاعب الخضر بن طالب، مرشح للعودة إلى المنافسات الرسمية، مطلع السنة الجديدة.