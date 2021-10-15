بن طالب مطلوب في تركيا

دخل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، إهتمامات نادي غوزتيبي التركي، خاصة وأن متوسط الميدان لن يُكلف الشيء الكثير، خاصة وأنه يتواجد حُرا من أي إلتزام، بعد فسخ عقده مع شالك 04.

وكشف موقع “يني أسير” التركي، بأن الرئيس ميميت سيبيل، مهتم كثيرا بخدمات صاحب القدم اليُسرى، ويرى فيه حلا لمُشكل فريقه في مهمة إسترجاع الكُرات.

يُذكر بأن المُستبعد عن المنتخب الوطني، منذ قرابة ثلاث سنوات، يتواجد دون فريق منذ بداية الموسم الجاري، ويكتفي حاليا بالتمرن مع أونجي الفرنسي، في إنتظار إيجاد حل لوضعيته خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

طالع أيضا