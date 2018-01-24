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بن طالب مغضوب عليه ومُدرب “شالك 04” يُعاقبه

الرياضة
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بن طالب مغضوب عليه ومُدرب “شالك 04” يُعاقبه
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض الدولي الجزائري، نبيل بن طالب لعقوبة الإستبعاد من طرف “دومينيكو تيديسكو” مُدرب نادي “شالك 04″، كونه غير راض عنه.

وكشف الإعلام الألماني، بأن غياب متوسط الميدان عن مُباراة “هانوفر”، كان عقوبة تأديبية لاخيارا تقنيا من الطاقم الفني للأزرق الملكي.

وطالب التقني الألماني من اللاعب السابق لـ”توتنهام” إظهار جدية أكبر خلال التمارين، وإلا فإنه سيبقى خارج الخدمة من هنا فصاعدا.

وكان بن طالب إستأنف العمل مع فريقه بداية جانفي، وهو الغائب عن المُنافسة، منذ أكتوبر، بسبب إصابة على مُستوى العانة.

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