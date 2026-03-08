بن طالب ممرّرا حاسما ويقود ليل لتعادل مثير أمام لوريان

قاد الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، فريقه ليل لتحقيق تعادل مهم أمام ضيفه لوريان بنتيجة هدف لمثله، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشهدت المواجهة مشاركة الثنائي الجزائري، نبيل بن طالب وعيسى ماندي، مع نادي ليل، حيث قدّم بن طالب مردودا مميزا وكان من بين أبرز لاعبي اللقاء.

وتمكن متوسط ميدان “الخضر” من تقديم تمريرة حاسمة ساهم من خلالها في هدف فريقه، كما بصم على أداء قوي من الناحية الدفاعية، بعدما قام بـ6 مساهمات دفاعية خلال المباراة.

وأظهر بن طالب دقة كبيرة في التمرير بلغت 93 بالمائة، وفاز بخمسة صراعات ثنائية من أصل ستة، ما يعكس حضوره القوي في وسط الميدان.

ونال نبيل بن طالب تنقيطا جيدا بلغ 7.9 من 10 حسب موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات. ليؤكد مرة أخرى أهميته في تشكيلة نادي ليل خلال منافسات الدوري الفرنسي.