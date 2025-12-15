بن طالب هدافا ويساهم في فوز ليل على أوكسير

ساهم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، في الفوز الجديد الذي حققه ناديه ليل، أمس الأحد، في الليغ1، على حساب نادي أوكسير.

وشارك بن طالب، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه لليل، في المواجهة التي جمعتهم بفريق أوكسير ضمن الجولة السادسة عشرة من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ77 من عمر هذه المباراة، من خلال تسجيله الهدف الثاني لصالح ناديه.

وانتهت المواجهة، بفوز نبيل بن طالب، وناديه ليل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على حساب فريق أوكسير.