بن طالب: “هذه مجرد بداية”

أبدى الدولي الجزائري نبيل بن طالب، سعادته الكبيرة بالعودة إلى المنافسة، بعد أول مشاركة له رفقة ناديه الجديد أنجي.

ونشر بن طالب، تغريدة عبر حسابه الرسمي، بعد تعادلهم سلبا أمام لوريون، قال فيها: “سعيد جدا بالعودة إلى المنافسة”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “كل نقطة لها أهمية كبيرة، وهذه مجرد بداية”، ونشر بن طالب صورة له من مواجهة لوريون.

يذكر أن هذه أول مباراة رسمية يشارك فيها بن طالب مع ناديه الجديد أنجي، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الجاري

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أعلن فريق أنجي الفرنسي عن تعاقده بصفة رسمية مع النجم الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

والتحق، متوسط ميدان الخضر بنادي “أنجي” الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية سنة 2025.

النادي الناشط في الليغ 1 كشف عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب:”بن طالب يوقع إلى غاية 2025″.

وكان الدولي قد فسخ عقده مع شالكه 04 الألماني بنهاية الموسم الماضي لكنه لم يستطع ايجاد فريق جديد.

كما كان اللاعب، محل إهتمامات نادي غوزتيبي التركي. خاصة وأن متوسط الميدان لن يكلف الشيء الكثير، خاصة أنه يتواجد حرا من أي إلتزام. بعد فسخ عقده مع شالك 04.

وكشف موقع “يني أسير” التركي، بأن الرئيس ميميت سيبيل، مهتم كثيرا بخدمات صاحب القدم اليسرى. ويرى فيه حلا لمشكل فريقه في مهمة إسترجاع الكُرات.

ويذكر أن المستبعد عن المنتخب الوطني، منذ قرابة ثلاث سنوات، يتواجد دون فريق منذ بداية الموسم الجاري. ويكتفي حاليا بالتمرن مع أونجي الفرنسي، في إنتظار إيجاد حل لوضعيته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.