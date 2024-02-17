بن طالب وأوناس أساسيان رفقة ليل في مواجهة لوهافر

يواجه الثنائي الدولي نبيل بن طالب، وآدم أوناس، اليوم السبت، رفقة ناديهما ليل، الضيف فريق لوهافر، ضمن الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسمي بن طالب، واوناس.

ويعول مدرب نادي ليل، على جاهزية، وخبرة الدوليين الجزائريين، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد ضمن الليغ1، على حساب لوهافر.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع نبيل بن طالب، وآدم أوناس، وناديهما ليل، بفريق لوهافر، تدخل ضمن الجولة الـ22 من الليغ1 الفرنسية.