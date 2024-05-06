بن طالب وبن رحمة وجها لوجه في قمة الجولة الـ32 من الليغ1

يستقبل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، وناديه ليل، اليوم الإثنين، مواطنه سعيد بن رحمة، وناديه ليون، برسم الجولة الـ32 من الليغ الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، التي ضمت اسم بن طالب.

في المقابل، تواجد الدولي الجزائري الآخر، سعيد بن رحمة، أساسيا من جهته، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه ليون.