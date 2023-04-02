بن طالب وغولام أساسيان رفقة أنجي في مواجهة نيس
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدوليان الجزائريان نبيل بن طالب، وفوزي غولام، اليوم الأحد، رفقة ناديهما انجي، الضيف نيس، لحساب الليغ1.
وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريقن تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسمي بن طالب، غولام، والملالي.
كما كشفت إدارة نيس، من جهتها تشكيلتها الأساسية، والتي غاب عنها الثنائي عطال، بوداوي، بداعي الإصابة، فيما تواجد الثنائ يالآخر بوعناني وبراهمي في دكة البدلاء
👊Le 𝐗𝐈 de départ angevin aligné par Alexandre 𝗗𝘂𝗷𝗲𝘂𝘅 et son staff !
👀 Avec la première titularisation de Justin 𝗞𝗮𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮. pic.twitter.com/im8NyvSalc
— Angers SCO (@AngersSCO) April 2, 2023
🔥 Et voici le 11 du Gym face au @AngersSCO
🕒 Coup d’envoi à 15h ! #SCOOGCN #IssaNissa pic.twitter.com/XhpGBeMc3A
— OGC Nice (@ogcnice) April 2, 2023
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