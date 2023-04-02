بن طالب وغولام أساسيان رفقة أنجي في مواجهة نيس

يواجه الدوليان الجزائريان نبيل بن طالب، وفوزي غولام، اليوم الأحد، رفقة ناديهما انجي، الضيف نيس، لحساب الليغ1.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريقن تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسمي بن طالب، غولام، والملالي.

كما كشفت إدارة نيس، من جهتها تشكيلتها الأساسية، والتي غاب عنها الثنائي عطال، بوداوي، بداعي الإصابة، فيما تواجد الثنائ يالآخر بوعناني وبراهمي في دكة البدلاء