بن طالب وغولام أساسيان في مواجهة نانت

يتواجد الدولي الجزائري فوزي غلام إلى جانب مواطنه نبيل بن طالب في القائمة الأساسية لفريق انجي الذي سيواجه نانت في مسابقة كأس فرنسا.

وسيدشّن فوزي غلام أول مباراة له أساسيا رفقة أنجي الذي لعب له في المباراة الماضية لدقائق في الشوط الثاني.

كما ستعرف المباراة تواجد الياس شتي في بنك الاحتياط، وهو الجزائري الثالث المتواجد في الفريق الذيسبق له أو حمل قميص المنتخب الوطني المحلي في كأس العرب التي جرت بقطر.

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