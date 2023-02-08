بن طالب وغولام يقصيان من منافسة كأس فرنسا

أقصيا الدوليان الجزائريان فوزي غولام و نبيل بن طالب من منافسة كأس فرنسا اليوم الثلاثاء أمام نانت.

وانهزم ثنائي الخضر بركلات الترجيح برباعية مقابل اثنين، في اللقاء الذي جرى داخل القواعد.

كما عرفت المباراة مشاركة المدافع المخضرم فوزي غولام لأول مرة بشكل أساسي رفقة ناديه الجديد، فيما حمل بن طابل شارة القيادة.

ومن المنتظر، أن يعود الجزائريان إلى التدريبات رفقة ناديهما، و التحضير لمقابلة البطولة التي ستجمعهما بنادي أوكسير.

يذكر. ان غولام نال تنقيطا جيّدا بـ 6.9 حسب الموقع المتخصص “هوسكورد”.كما قدّم مباراة جيّدة على طول الخط رغم تضييع ضربة الجزاء الشخصية له.

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