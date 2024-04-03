بن طالب وغويري مرشحان لجائزة أفضل لاعب في إفريقي

كشفت قناة “فرانس 24” بالاشتراك مع إذاعة فرنسا الدولية عن هوية 11 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة مارك فيفيان فوي التي تمنح سنويا لأفضل لاعب إفريقي في الليغ 1.

وضمت القائمة كل من اللاعب الجزائري نبيل بن طالب و مواطنه أمين غويري المتألقان مع كل من نادي ليل و نادي رين.

وتألق الثنائي بشكل ملفت للانتباه في الدوري الفرنسي بشهادة مدربيهما، الذين أشاد بهما في كل منافسة و ندوة صحفية أسبوعية.

وكان اللاعب تشانسيل مبيمبا الذي أصله من الكونغو الديمقراطية قد فاز بنسخة 2023 عندما كان يحمل قميص نادي أولمبيك مارسيليا.