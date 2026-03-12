بن طالب وماندي ضمن قائمة ليل في مواجهة أستون فيلا

سيكون الثنائي الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، وعيسى ماندي، على موعد أمسية اليوم الخميس، مع مواجهة قوية ضد نادي أستون فيلا.

وكشت إدارة نادي ليل الفرنسي، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة، والتي ضمت اسم كل من بن طالب، وماندي.

وكان بن طالب، قد أكد في الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة، عزمهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة ايجابية

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي ليل الفنسي، بالضيف أستون فيلا الانجليزي، تدخل ضمن ذهاب ثمن نهائي الدور الأوروبي.