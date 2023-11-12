بن طالب ووناس يعلنان جاهزيتهما لمواجهة الصومال وموزمبيق

أكد الدولي الجزائري نبيل بن طالب للتحدي الكبير الذي ينتظره رفقة المنتخب الوطني والأمر يتعلق بمبارتي الصومال و موزمبيق ضمن تصفيات المونديال.

ولعب نبيل بن طالب مباراة اليوم رفقة ناديه ليل الفرنسي اليوم مباراته أساسيا أمام تولوز والرابعة تواليا بعد تخلصه من الإصابة بشكل نهائي.

وسيلتحق بن طالب بكتيبة المحاربين بجاهزية وفي أفضل أحواله، وهو الأمر الذي سيريح حتما الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأن المحارب بن ناصر لم يكون جاهزا، و لم يستدعى لتربص الكتيبة الوطنية.

كما كانت الفرصة مواتية لأدم وناس للمشاركة في مباراة اليوم بشكل احتياطي حيث دخل في الدقيقة 76 من عمر المواجهة.

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