بن طالب و أوناس في مهمة صعبة لحسم التأهل لنصف نهائي “دوري المؤتمرات”

يواجه الثنائي الدولي الجزائري الناشط في نادي ليل الفرنسي نبيل بن طالب وآدم أوناس، اليوم الخميس، المنافس في دور إياب ربع نهائي دوري المؤتمرات، المنافس أستون فيلا.

وستنطلق المواجهة بداية من الساعة 17.45 مساء بالتوقيت المحلي، على ملعب “ديكاتلون” بمدينة ليل.

ومن المنتظر، أن يقحم مدرب ليل باولو فونسيكا، اللاعب بن طالب كأساسي في المواجهة، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية إعتماد المدرب على اللاعب أوناس، خاصة وأنه عائد للتو من الإصابة.

كما سيحاول ثنائي المنتخب الوطني بن طالب و أوناس، تدرك خسارة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتحقيق التأهل إلى نصف نهائي منافسة دوري المؤتمرات.