بن طالب و أوناس يضمنان المشاركة في رابطة الأبطال الموسم المقبل

ضمن الثنائي الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، وآدم أوناس، المشاركة في منافسة رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بعد ضمان نادي ليل المركز الثالث في “الليغ1” المؤهل مباشرة لدور مجموعات رابطة الأبطال مباشرة، بعد الفوز يوم الأحد المنصرم، أمام نانت بهدفين مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وبلوغ النقطة 58 في ترتيب “الليغ1” هذا الموسم، بفارق الهداف عن صاحب المركز الرابع نادي بريست، وخسارة المنافس المباشر على المركزين الثالث والرابع في سلم ترتيب بطولة الدوري الفرنسي “الليغ1″، نادي نيس، أمام باريس سان جيرمان في نفس الجولة، أمس الأربعاء.

وتوسع الفارق بين نادي ليل صاحب المركز الثالث في الترتيب على الملاحق وخامس الترتيب نيس صاحب 57 نقطة إلى 4 نقاط، قبل جولة واحدة من ختام الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد نادي نيس في النقطة 54 بعد هذه الخسارة، في المركز الخامس في “الليغ1” من “الليغ1″، وبهذا يكون الدولي الجزائري بوداوي قد ضمن المشاركة في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية الموسم المقبل.