بن طالب و أوناس يواصلان التحضيرات لمواجهة مارسيليا

يواصل ثنائي المنتخب الوطني بنادي ليل نبيل بن طالب، وآدم أوناس، التحضير مع فريقهما ليل لمواجهة مارسيليا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل عبر منصة X، صور لثنائي لمنتخب الوطني في تدريبات اليوم تحسبا لمواجهة لوام، غدا السبت على الساعة 21.00 ليلا.

وظهر بن طالب في تدريبات ليل، مرتديا قناع في وجهه، بعد الإصابة التي تلقاها على مستوى الأنف.

ومن المنتظر، أن يقحم المدرب فونشيسكا الثنائي الجزائري أساسيا في المواجهة المرتقبة.