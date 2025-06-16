بن طالب يبحث مع وزير الصحة الأردني تعزيز التعاون في مجال التعاقد الصحي

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، فراس الهواري، وبحضور سفير المملكة الأردنية، عطا الله العموش، وذلك في إطار زيارة العمل التي تقوده إلى الجزائر ابتداء من الأحد 15 إلى الثلاثاء 17 جوان الجاري.

وخلال اللقاء، نوه الوزير بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بالمملكة الأردنية الهاشمية، معبرا عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي. لا سيما في مجال التعاقد الصحي، مبرزا في السياق ذاته التقدم الملموس الذي تشهده الجزائر في مجال الصحة، بفضل كفاءة أطبائها والإصلاحات الجوهرية المعتمدة، والتي أسهمت بشكل كبير في تقليص عدد المرضى المحولين للعلاج خارج الوطن.

كما تطرق الوزير إلى سبل التعاون في مجال العمل والتشغيل، إذ أكد على تفعيل الاتفاقية الثنائية في هذا المجال. وذلك بتقديم مشروع برنامج تنفيذي للجانب الأردني، على أن تتم دراسته من طرف خبراء البلدين.

من جانبه، ثـمّن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين. مرحّبًا بالاقتراح الجزائري ومعربا عن حرص بلاده على تطوير الشراكة في المجال الصحي مع الجزائر وتوسيعها إلى مجالات أخرى تخدم مصلحة البلدين.

كما اتفق الطرفان على تسطير برنامج عمل مشترك يتضمن التكفل بالحالات المرضية المستعصية من قبل الأطباء الأردنيين داخل وخارج الوطن.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول سبل دعم الاتفاقية الصحية بين البلدين. ومناقشة آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين.