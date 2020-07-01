بن طالب يبدي تحمسه لمواجهة بورنموث

أبدى الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لاعب نادي نيوكاستل الإنجليزي، تحمسه للمواجهة التي ستجمعهم اليوم الأربعاء بنادي بورنموث.

ونشر بن طالب، عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، تغريدة ذكّر من خلالها بموعد هذه المباراة التي سيحتضنها ملعب “فيتاليتي ستادديوم” الخاص بنادي بورنموث.

ويسعى الدولي الجزائري لاستغلال ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، قصد كسب ثقة مدربه وإدارة النادي، لدفعه لشراء عقده.

يذكر أن نبيل بن طالب، يلعب لنادي نيوكاستل يونايتد، على شكل إعارة من ناديه شالك الألماني، الذي أبدى استعداده لبيع عقده نهاية هذا الموسم.