بن طالب يبدي تضامنه مع مهدي عبيد

الرياضة
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بن طالب يبدي تضامنه مع مهدي عبيد
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي شالك الألماني، تضامنه مع مواطنه مهدي عبيد، بعد تعرض هذا الأخير للاصابة بفيروس كورونا.

ونشر نبيل بن طالب تغريدة، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “لا بأس إن شاء الله، أتمنى لك الشفاء العاجل أخي”.

وأرفق لاعب نادي شالك، تغريدته هذه، بصورة مواطنه مهدي عبيد، والتي تتضمن خبر تعرضه لعدوى كورونا.

يذكر أن الفحوصات الطبية، أكدت أمس الجمعة، تعرض الجزائري مهدي عبيد، لعدوى كورونا.


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