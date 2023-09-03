بن طالب يبدي سعادته بأول مشاركة وفوز له مع ليل

شارك الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، في أول مباراة له مع ناديه الجديد ليل، في المواجهة التي جمعتهم بفريق مونبوليي.

وبدأ بن طالب، هذه المباراة، على دكة بلاء ناديه ليل، قبل أن يجل دخوله بديلا في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء، أين كانت النتيجة لصالح فريقه بـ(1-0).

وعقب نهاية هذه المواجهة، نشر بن طالب تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “سعيد بهذا الفوز في أول مباراة لي داخل الديار”.

يذكر أن نبيل بن طالب، انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى نادي ليل، أين امضى على عقد يربطه بالفريق إلى غاية 2026.