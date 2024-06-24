بن طالب يتجاوز مرحلة الخطر ويغادر المستشفى

تجاوز الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي ليل الفرنسي، مرحلة الخطر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكشفت تقارير اعلامية، اليوم الإثنين، غن مغادرة نبيل بن طالب مستشفى مدينة ليل، الذي تلقى فيه العلاج.

وتأتي مغادرة الدولي الجزائري للمستشفى، بعد التأكد من استقرار وضعه الصحي من طرف الطاقم الطبي المعالج.

يذكر أن نبيل بن طالب، تعرض لأزمة قلبية، نهاية الأسبوع الماضي، ما استدعى نقله على جناح السرعة للمستشفى.