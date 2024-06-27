كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن اللاعب الدولي الجزائري الناشط في نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، يتجه لإعتزال ميادين كرة القدم.

وذلك بسبب معاناة اللاعب من مشاكل صحية، على مستوى القلب، والتي إستدعت لنقله إلى مستشفى مدينة ليل الفرنيسة، بتارخ 18 جوان الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع “RMC SPORTS”، اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر، بن طالب، تعرض أزمة قلبية، ودخل في غيبوبة اصطناعية، وهو الأمر الذي تطلب أن وضع جهاز ضبط خفقات القلب، بالإضافة لخضوعه لتدليك عضلة القلب، خلال فترة تواجده في المستشفى.

وأوضح المصدر، أن اللاعب نبيل بن طالب، خضع لعملية جراحية ناجحة، وتم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لتحقيق الاستقرار في نشاط القلب.

وكشف ذات المصدر، أن اللاعب بن طالب، يجب عليه أن يعود لمنزله لآخذ قسط من الراحة، بعد ذلك يجب عليه، أن يرسل ملفه الطبي إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتقييم وضعية اللاعب وأخذ القرار المناسب، بخصوص مستقبل اللاعب في ميادين كرة القدم.

كما أكد موقع “RMC SPORTS”، أن إعتزال اللاعب، بن طالب، بات أمر محتمل للغاية، بعد العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب.

وللإشارة، لايزال نبيل بن طالب، مرتبطا بعقد لغاية صيف 2026، مع ناديه ليل الفرنسي، والآن يجب عليه أن يتفاوض مع شركات التأمين لإيجاد حل يرضي اللاعب وناديه في حال تأكد إعتزاله الميادين.