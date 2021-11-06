بن طالب يتجه لخوض تجربة جديدة بعيدا عن القارة العجوز

يتجه الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لخوض تجربة جديدة، بعيدا عن الدوريات الخمس الكبرى، سعيا لبعث مشواره من جديد.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام، اليوم السبت، خبر اقتراب بن طالب، من الدوري الكندي، وبالتحديد من نادي مونتريال.

كما أضافت ذات المصادر، عن تواجد بن طالب، في كندا، أين تفاوض مع عدة أندية، تحسبا للحسم في وجهته المقبلة.

وفي حال ترسيم انظمامه، لدوري الأم آل أس، سيكون بن طالب، ثاني جزائري يخوض تجربة في الدوري الكندي، بعد سفير تايدر.

يذكر أن نبيل بن طالب (26 عاما)، يتواجد من دون فريق، منذ أن فسخ عقده مع ناديه السابق شالك الألماني.