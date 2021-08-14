بن طالب يتجه للالتحاق بالدوري الإيطالي من بوابة هذا النادي

يتجه الدولي الجزائري، نبيل بن طالب لخوض تجربة جديدة، انطلاقا من الموسم الجديد، أين سيحط رحاله في الدوري الإيطالي.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، عن توصل بن طالب، لاتفاق مع إدارة نادي حنوة، لتدعيم صفوف الفريق انطلاقا من الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يخضع الدولي الجزائري، للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل أن يوقع على عقد يربطه بجنوة لأربعة مواسم.

يذكر أن نبيل بن طالب (26 عاما)، سيلتحق بنادي جنوة، في صفقة حرة، بعد فسخ عقده شهر مارس الماضي مع ناديه السابق شالك الألماني.