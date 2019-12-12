بن طالب يتحدث عن مستقبله مع “شالك”

أكد “نبيل بن طالب” أنه يعيش أوقات صعبة مع نادي “شالك” وهذا الأمر ليس بالجديد على الجميع لكنه يطمح أن تتغير الأمور مستقبلا.

وقال “بن طالب” في حوار أجراه مع مجلة “أونز مونديال”: “الوضعية معقدة مع الفريق، وهذا ليس سرا بطبيعة الحال”.

وأضاف: “الإدارة طلبت مني التدرب مع الفريق الأول ولا يريدوني أن أكون بعيدا عن المجموعة عكس المدرب”.

وتابع: “أنتظر ورقة خروجي ولقد أثبت للجميع أنني مستعد للعب مع الفريق الأول وحتى المدرب في الفريق الثاني أشاد بأدائي أمام إدارة الفريق”.

وختم كلامه: “هناك شيء ما يعطل عودتي للفريق الأول والجميع يعرف من !.. على كل حال سأواصل العمل بجدية وبجهد كبير”.