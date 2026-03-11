بن طالب يتحدى مارتينيز

تحدث الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع ناديه ليل بنظيره أستون فيلا، غدا الخميس. ضمن منافسات ثمن نهائي الدوري الأوروبي،

وقال بن طالب، في ندوة الصحفية اليوم الأربعاء قبل اللقاء، إن فريقه لن يتأثر بالأجواء الجانبية التي قد يخلقها حارس مرمى الفريق الإنجليزي إيميليانو مارتينيز: “نحن لا نعيش المباراة كما يعيشها الأنصار. بالنسبة لنا، مارتينيز يبقى لاعبًا مثل أي لاعب آخر. صحيح أنه يمتلك إمكانات كبيرة، لكن كل ما هو خارج إطار اللعب أو الأجواء التي قد يخلقها في المباراة لن تشتت تركيزنا”.

وأضاف متوسط ميدان “الخضر” أن خبرة لاعبي ليل كافية للحفاظ على تركيزهم الكامل. مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والثأر من الخسارة التي تعرض لها سابقًا أمام النادي الإنجليزي قبل عامين في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.