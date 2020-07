بن طالب يتحدى محرز.. كن مستعدا

ونشر بن طالب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تحدى من خلالها مواطنه محرز، بعبارة “محرز كن مستعدا للقتال، وبعد المباراة سنعود إخوة مرة أخرى”.

وسيحل بن طالب، وناديه نيوكاستل، اليوم الأربعاء ضيوفا، على مانشستر سيتي، بملعب الإتحاد، لخوض مباراة الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن بن طالب، يحتل رفقة نيوكاستل، المركز الـ12 برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد رياض محرز، في المركز الثاني رفقة السيتي، برصيد 66 نقطة.

Matchday ⚽️ vs Manchester City : 18:00, Etihad Stadium.@Mahrez22 For 90 mn, be prepared for a fight, after that, we'll be brothers again 🤜🤛#MCINEW #NUFC pic.twitter.com/EM4wthyi5K

— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) July 8, 2020