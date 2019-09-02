بن طالب يتعرض لإصابة جديدة تحرمه من الإنتقال لبريمن

تعرض الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي شالك الألماني، لإصابة جديدة، ستحرمه من الإنتقال لنادي فيردر بريمن.

وكشف نادي شالك الألماني، اليوم الإثنين، عن خضوع نبيل بن طالب، لعملية جراحية، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة اليمنى.

وسيبتعد الدولي الجزائري، عن الميادين لعدة أسابيع، بسبب هذه الإصابة، ما أدى لتوقف مفاوضات انتقاله لنادي فيردر بريمن، هذا الصيف.

يذكر أن نبيل بن طالب (24 عاما)، كان قريبا جدا، من الإنضمام لنادي فيردر بريمن الألماني، خلال الميركاتو الجاري، على شكل إعارة لموسم واحد.