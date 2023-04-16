بن طالب يتعرض لإصابة في مواجهة كليرمون فوت

واجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، رفقة ناديه أنجي، مضيفهم كليرمون فوت، برسم الجولة الـ31 من الليغ1 الفرنسية.

وشارك بن طالب، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه أنجي، حاملا شارة القيادة، أين بدا المباراة بمردود في المستوى.

كما شهدت الدقيقة الـ46 من عمر هذه المباراة، تدخل عنيف على الدولي الجزائري، أجبره على مغادرة الملعب محملا.

وجاءت الإصابة التي تعرض لها نبيل بن طالب على مستوى القدم القدم اليمنى، في انتظار تحديد مدى خطورتها.