بن طالب يتعرض لاصابة ومدرب ليل يبدي قلقه

تعرض الدولي الجزائري نبيل بن طالب، أمس الخميس، لاصابة مقلقة على مستوى الكتف، خلال مشاركته في مباراة ناديه ليل، ضد سليتافيغو الاسباني.

وكان بن طالب، قد دخل أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه ليل، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السابعة من الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر هذه المباراة، تعرض بن طالب، لاصابة مقلقة على مستوى الكتف، بعد سقوط سيء، ما أجبره على مغادرة الميدان.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب هذه المباراة، صرح مدرب ليل، برونو جينيزيو: “بن طالب، تعرض لخلع، أنا حزين من أجله، كون فترة غيابه قد تكون طويلة”.