بن طالب يتعرض لنكسة جديدة بعد تألقه مع آنجي !

تعرض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب لنكسة جديدة في مشواره الكروي سهرة اليوم الأربعاء.

فبعد أسابيع قليلة من بداية مشواره بصفة رسمية مع فريقه الجديد آنجي الفرنسي تعرض بن طالب لاصابة قوية.

متوسط ميدان آنجي شارك أساسيا أمام الضيف سانت إيتيان في لقاء الجولة ال20 من الدوري الفرنسي.

وغادر بن طالب الميدان في الدقيقة ال59 بعد تعرضه للاصابة وتدخل الطاقم الطبي لاسعافه.

ويُذكر أن بن طالب تألق في المباريات السابقة التي خاضها مع أنجي الذي التحق به في الميركاتو الشتوي.