بن طالب يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى مستشفى ليل

تعرض الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لاعب نادي ليل، أمس الثلاثاء، لوعكة صحية، نقل على اثرها إلى المستشفى.

ونشرت إدارة نادي ليل، اليوم الأربعاء، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، بيان، كشفت من خلاله تعرض بن طالب، لوعكة صحية.

كما أوضح مسوؤلي النادي الفرنسي، بأنه تم نقل الدولي الجزائري، إلى مستشفى ليل، لتلقي العلاج اللازم.

وأبدت إدارة نادي ليل الفرنسي، تمنياتها بالشفاء العاجل للاعبها نبيل بن طالب، مبدية في ذات الوقت دعمها الكامل له.