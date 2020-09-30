بن طالب يتعرف على مدربه الجديد في شالك

تعرف الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني، على المدرب الجديد، الذي سيخلف ديفيد فانجر، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأعلنت إدارة نادي شالك الألماني، عن تعيين المدرب مانويل باوم، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمقال ديفيد فانجر.

وبهذا سيكون بن طالب، أمام حتمية اقناع مدربه الجديد بامكانياته، وأحقيته في مكانة أساسية في الفريق، بعدما شارك أساسيا في أول مبارتين من الموسم الجاري.

يذكر أن نبيل بن طالب، ورغم بدايته أساسيا هذا الموسم مع شالك، إلا أن مستقبله لازال غامضا مع النادي، الذي أبدى رغبته في بيع عقده، قبل انتهاء الميركاتو الجاري.