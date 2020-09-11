بن طالب يتلقى ضمانات من فاغنر

الرياضة
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بن طالب يتلقى ضمانات من فاغنر
بقلم كريم تيغرمت

كشف الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني، تفاصيل المحادثات التي جمعته بمدربه دافيد فاغنر، بخصوص مستقبله مع الفريق.

وصرح بن طالب، للموقع الرسمي لناديه: “قبل أسابيع أجرت محادثات مفتوحة، وجيدة للغاية مع المدرب ديفيد فاغنر”.

وأضاف: “المدرب بدى جد متفتح لفكرة عودتي، والأمر يتوقف على ما أقدمه داخل وخارج الملعب، وعن قدرتي في تقديم الإضافة للفريق”.

وتابع نبيل بن طالب: “فاغنر، أخبرني أيضا، أنني أحد خياراته، إذا كنت عند مستوى توقعاته، لدي فرصة لأكون جزء مهم في الفريق، وأريد حقا ذلك”.


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